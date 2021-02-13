https://ria.ru/20210213/mus-1597294317.html

Карима Хана избрали прокурором Международного уголовного суда

Карима Хана избрали прокурором Международного уголовного суда

Прокурором МУС избран Карим Хан от Великобритании, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T00:35

2021-02-13T00:35

2021-02-13T00:35

международный уголовный суд

великобритания

в мире

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ООН, 12 фев - РИА Новости. Прокурором МУС избран Карим Хан от Великобритании, свидетельствуют итоги голосования.Всего в выборах участвовали четыре кандидата. Для победы необходимо было набрать минимум 62 голоса из 123. Прокурор избран на девятилетний срок.На пост прокурора претендовали еще три кандидата: от Ирландии - адвокат Фергал Гейнор (набрал 42 голосов), от Испании - прокурор Карлос Кастресана (пять голосов), от Италии - прокурор Франческо Ло Вой (три голоса).Ожидается, что Хан сменит на посту прокурора Фату Бенсуда, чьи полномочия истекают 15 июня.Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.

https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576771897.html

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2021

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международный уголовный суд, великобритания, в мире