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Карима Хана избрали прокурором Международного уголовного суда
Карима Хана избрали прокурором Международного уголовного суда
Прокурором МУС избран Карим Хан от Великобритании, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:35
2021-02-13T00:35
международный уголовный суд
великобритания
в мире
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ООН, 12 фев - РИА Новости. Прокурором МУС избран Карим Хан от Великобритании, свидетельствуют итоги голосования.Всего в выборах участвовали четыре кандидата. Для победы необходимо было набрать минимум 62 голоса из 123. Прокурор избран на девятилетний срок.На пост прокурора претендовали еще три кандидата: от Ирландии - адвокат Фергал Гейнор (набрал 42 голосов), от Испании - прокурор Карлос Кастресана (пять голосов), от Италии - прокурор Франческо Ло Вой (три голоса).Ожидается, что Хан сменит на посту прокурора Фату Бенсуда, чьи полномочия истекают 15 июня.Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.
https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html
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международный уголовный суд, великобритания, в мире

Карима Хана избрали прокурором Международного уголовного суда

00:35 13.02.2021
 
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Mike Corder
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ООН, 12 фев - РИА Новости. Прокурором МУС избран Карим Хан от Великобритании, свидетельствуют итоги голосования.
Всего в выборах участвовали четыре кандидата. Для победы необходимо было набрать минимум 62 голоса из 123. Прокурор избран на девятилетний срок.
"Число голосов, которые получил кандидат Карим Хан от Великобритании, - 72. Получив наибольшее количество голосов и абсолютное большинство голосов членов Ассамблеи государств-участников, господин Карим Хан от Великобритании избран прокурором Международного уголовного суда сроком на девять лет, начиная с 16 июня 2021 года", - объявил ведущий заседания Ассамблеи государств-участников МУС.
На пост прокурора претендовали еще три кандидата: от Ирландии - адвокат Фергал Гейнор (набрал 42 голосов), от Испании - прокурор Карлос Кастресана (пять голосов), от Италии - прокурор Франческо Ло Вой (три голоса).
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Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.
Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.
Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.
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