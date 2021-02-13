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Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу в Москве и области
Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу в Москве и области
Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу на дорогах Москвы и области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:54
2021-02-13T17:01
александр синенков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу на дорогах Москвы и области, сообщает МЧС РФ."Снегопад парализовал движение грузовых машин... Незамедлительно спасатели центра "Лидер" МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели "Лидера" вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", - говорится в сообщении.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
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александр синенков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу в Москве и области

16:54 13.02.2021 (обновлено: 17:01 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковКолонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу на дорогах Москвы и области, сообщает МЧС РФ.
"Снегопад парализовал движение грузовых машин... Незамедлительно спасатели центра "Лидер" МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели "Лидера" вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", - говорится в сообщении.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
Ситуационный центр в Центре организации дорожного движения в МосквеСитуационный центр ЦОДД - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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Александр СиненковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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