https://ria.ru/20210213/moskva-1597346284.html

Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу в Москве и области

Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу в Москве и области

Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу на дорогах Москвы и области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:54

2021-02-13T16:54

2021-02-13T17:01

александр синенков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели за ночь вытянули 180 фур, увязших в снегу на дорогах Москвы и области, сообщает МЧС РФ."Снегопад парализовал движение грузовых машин... Незамедлительно спасатели центра "Лидер" МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели "Лидера" вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", - говорится в сообщении.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

https://ria.ru/20210213/tsodd-1597317176.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество