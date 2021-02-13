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Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД
Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД
Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:39
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале."Из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра МКАД, а также на внешней стороне 42 километра МКАД", - говорится в сообщении.Добавляется, что проезд большегрузного транспорта затруднен по внешней стороне 1 километра МКАД, здесь образовалась пробка в 3,5 километра.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
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александр синенков, telegram (приложение), москва, общество

Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД

12:39 13.02.2021 (обновлено: 16:07 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале.
"Из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра МКАД, а также на внешней стороне 42 километра МКАД", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проезд большегрузного транспорта затруднен по внешней стороне 1 километра МКАД, здесь образовалась пробка в 3,5 километра.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 12:27
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов
 
Александр СиненковTelegram (приложение)МоскваОбщество
 
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