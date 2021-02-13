https://ria.ru/20210213/moskva-1597323807.html
Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД
Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД
Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:39
2021-02-13T12:39
2021-02-13T16:07
александр синенков
telegram (приложение)
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале."Из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра МКАД, а также на внешней стороне 42 километра МКАД", - говорится в сообщении.Добавляется, что проезд большегрузного транспорта затруднен по внешней стороне 1 километра МКАД, здесь образовалась пробка в 3,5 километра.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html
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александр синенков, telegram (приложение), москва, общество