https://ria.ru/20210213/moskva-1597323807.html

Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД

Дептранс сообщил о затруднении движения на некоторых участках МКАД

Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:39

2021-02-13T12:39

2021-02-13T16:07

александр синенков

telegram (приложение)

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение на некоторых участках МКАД значительно затруднено из-за погодных условий, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале."Из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра МКАД, а также на внешней стороне 42 километра МКАД", - говорится в сообщении.Добавляется, что проезд большегрузного транспорта затруднен по внешней стороне 1 километра МКАД, здесь образовалась пробка в 3,5 километра.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.

https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, telegram (приложение), москва, общество