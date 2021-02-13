https://ria.ru/20210213/moskva-1597321811.html
Власти Москвы дополнительно направили 12 тысяч человек на уборку снега
Власти Москвы дополнительно направили 12 тысяч человек на уборку снега
Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:22
2021-02-13T12:22
2021-02-13T17:31
москоллектор
городское хозяйство москвы
мосводосток
петр бирюков
мосгаз
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общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков.Он добавил, что для работников установлены пункты обогрева и полевая кухня.Также Бирюков сообщил, что власти ожидают, что за сегодняшний день выпадет ещё до 4 сантиметров снега.
https://ria.ru/20210213/energosistema-1597320956.html
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РИА Новости
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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами
Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков.
2021-02-13T12:22
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москоллектор, городское хозяйство москвы, мосводосток, петр бирюков, мосгаз, москва, общество