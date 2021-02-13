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Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года
Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года
Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 65-летней давности; в Подмосковье снега еще больше. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:18
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михаил леус
московская область (подмосковье)
общество
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 65-летней давности; в Подмосковье снега еще больше. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В Подмосковье, в Немчиновке, высота сугробов уже составила 71 сантиметр. К утру субботы в Москве также пал рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров, что на 1,4 миллиметра больше прежнего наивысшего показателя, который метеорологи зафиксировали в 2019 году. Всего в столице выпало более трети февральской нормы осадков. В Московской области — более 60 процентов.Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, тем самым создавая многокилометровые пробки. За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
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михаил леус, московская область (подмосковье), общество, москва

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года

10:18 13.02.2021 (обновлено: 14:36 13.02.2021)
 
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 65-летней давности; в Подмосковье снега еще больше. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве 56 сантиметров, это самое большое значение с начала нынешней зимы, в последний раз столько снега в столице было в марте 2013 года. Вполне возможно, что мы побьем рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова в Москве, он составляет 60 сантиметров и был установлен в 1956 году", — отметил собеседник агентства.

В Подмосковье, в Немчиновке, высота сугробов уже составила 71 сантиметр.
К утру субботы в Москве также пал рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров, что на 1,4 миллиметра больше прежнего наивысшего показателя, который метеорологи зафиксировали в 2019 году.
Всего в столице выпало более трети февральской нормы осадков. В Московской области — более 60 процентов.
Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, тем самым создавая многокилометровые пробки. За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.
По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
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