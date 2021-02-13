https://ria.ru/20210213/moskva-1597310733.html

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 65-летней давности; в Подмосковье снега еще больше. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:18

2021-02-13T10:18

2021-02-13T14:36

михаил леус

московская область (подмосковье)

общество

москва

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 65-летней давности; в Подмосковье снега еще больше. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В Подмосковье, в Немчиновке, высота сугробов уже составила 71 сантиметр. К утру субботы в Москве также пал рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров, что на 1,4 миллиметра больше прежнего наивысшего показателя, который метеорологи зафиксировали в 2019 году. Всего в столице выпало более трети февральской нормы осадков. В Московской области — более 60 процентов.Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, тем самым создавая многокилометровые пробки. За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

московская область (подмосковье)

москва

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михаил леус, московская область (подмосковье), общество, москва