https://ria.ru/20210213/moskva-1597309437.html
Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения
Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения
Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за снега. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:05
2021-02-13T10:05
2021-02-13T10:05
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за снега."Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Пробки в 9 баллов, согласно сервису "Яндекс.Пробки", сохраняются в столице по состоянию на 9.50 субботы. Из-за снегопада в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы.
https://ria.ru/20210213/sneg-1597300112.html
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Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
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яндекс.пробки, погода, telegram (приложение), москва, общество