https://ria.ru/20210213/moshennichestvo-1597302460.html
Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников
Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников
Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:08
2021-02-13T08:08
2021-02-13T14:37
россия
мошенничество
технологии
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно обратиться напрямую в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил такой звонок, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Эксперт рекомендует: по умолчанию, если клиент понимает, что ему или ей звонит мошенник, лучше всего не продолжать разговор и сразу положить трубку, — чем меньше вы разговариваете, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если "украсть" у преступника время, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще, но, к сожалению, статистически проверить это довольно сложно, сказал Достов."Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое — позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг — обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение", — советует Достов.Кроме того, клиент может также обратиться с заявлением в полицию, ведь имело место покушение на кражу денежных средств. Как отмечает эксперт, ни один из этих способов не является стопроцентно надежным: есть вероятность, что номер не заблокируют."Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности", — сообщает Достов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/smartfon-1597000558.html
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россия, мошенничество, технологии
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством
, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно обратиться напрямую в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил такой звонок, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Эксперт рекомендует: по умолчанию, если клиент понимает, что ему или ей звонит мошенник, лучше всего не продолжать разговор и сразу положить трубку, — чем меньше вы разговариваете, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если "украсть" у преступника время, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще, но, к сожалению, статистически проверить это довольно сложно, сказал Достов.
"Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое — позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг — обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение", — советует Достов.
Кроме того, клиент может также обратиться с заявлением в полицию, ведь имело место покушение на кражу денежных средств. Как отмечает эксперт, ни один из этих способов не является стопроцентно надежным: есть вероятность, что номер не заблокируют.
"Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности", — сообщает Достов.