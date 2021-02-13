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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210213/monastyr-1597369205.html
В Псково-Печерском монастыре выявили подтопления и просадку грунта
В Псково-Печерском монастыре выявили подтопления и просадку грунта
Подтопления, оползни и просадки грунта выявлены в ходе инженерно-геологических изысканий на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где первая... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T20:38
2021-02-13T20:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Подтопления, оползни и просадки грунта выявлены в ходе инженерно-геологических изысканий на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где первая церковь была создана в пещере и освящена в XV веке, сообщает организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)"."Продолжаются инженерно-геологические изыскания. В результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта и пр.)", - говорится в официальном Instagram-аккаунте этой организации.Как отмечается, выявление опасных геологических факторов поможет разработать рекомендации и предотвратить дальнейшее развитие процессов, "способных привести к повреждению или разрушению объекта".В конце октября наместник Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказывал РИА Новости, что на его территории планируют построить подземный храм на 2 тысячи человек. Как поясняла пресс-служба митрополита, сегодня самый большой храм монастыря – Михайловский собор - не справляется с наплывом прихожан. При этом новый подземный храм не предполагается строить непосредственно под пещерами Псково-Печерского монастыря.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" создано в феврале 2019 года для восстановления памятников истории и культуры региона. Его учредителями выступают администрация Псковской области и Псковская епархия Русской православной церкви.
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россия, новости - религия и мировоззрение, возрождение, русская православная церковь, псковская область, псков

В Псково-Печерском монастыре выявили подтопления и просадку грунта

20:38 13.02.2021 (обновлено: 20:40 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах
Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Подтопления, оползни и просадки грунта выявлены в ходе инженерно-геологических изысканий на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где первая церковь была создана в пещере и освящена в XV веке, сообщает организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".
"Продолжаются инженерно-геологические изыскания. В результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта и пр.)", - говорится в официальном Instagram-аккаунте этой организации.
Как отмечается, выявление опасных геологических факторов поможет разработать рекомендации и предотвратить дальнейшее развитие процессов, "способных привести к повреждению или разрушению объекта".
В конце октября наместник Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказывал РИА Новости, что на его территории планируют построить подземный храм на 2 тысячи человек. Как поясняла пресс-служба митрополита, сегодня самый большой храм монастыря – Михайловский собор - не справляется с наплывом прихожан. При этом новый подземный храм не предполагается строить непосредственно под пещерами Псково-Печерского монастыря.
Псково-Печерский монастырь - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 14:49Религия и мировоззрение
В Псково-Печерском монастыре хотят построить подземный храм
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.
АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" создано в феврале 2019 года для восстановления памятников истории и культуры региона. Его учредителями выступают администрация Псковской области и Псковская епархия Русской православной церкви.
Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
31 октября 2019, 16:25Религия и мировоззрение
"Не допустим": владыка Тихон о разрушении пещер Псково-Печерского монастыря
 
Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеРусская православная церковьПсковская областьПсков
 
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