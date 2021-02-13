https://ria.ru/20210213/monastyr-1597369205.html

В Псково-Печерском монастыре выявили подтопления и просадку грунта

В Псково-Печерском монастыре выявили подтопления и просадку грунта

Подтопления, оползни и просадки грунта выявлены в ходе инженерно-геологических изысканий на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где первая... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T20:38

2021-02-13T20:38

2021-02-13T20:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Подтопления, оползни и просадки грунта выявлены в ходе инженерно-геологических изысканий на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где первая церковь была создана в пещере и освящена в XV веке, сообщает организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)"."Продолжаются инженерно-геологические изыскания. В результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта и пр.)", - говорится в официальном Instagram-аккаунте этой организации.Как отмечается, выявление опасных геологических факторов поможет разработать рекомендации и предотвратить дальнейшее развитие процессов, "способных привести к повреждению или разрушению объекта".В конце октября наместник Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказывал РИА Новости, что на его территории планируют построить подземный храм на 2 тысячи человек. Как поясняла пресс-служба митрополита, сегодня самый большой храм монастыря – Михайловский собор - не справляется с наплывом прихожан. При этом новый подземный храм не предполагается строить непосредственно под пещерами Псково-Печерского монастыря.Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными", то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" создано в феврале 2019 года для восстановления памятников истории и культуры региона. Его учредителями выступают администрация Псковской области и Псковская епархия Русской православной церкви.

https://realty.ria.ru/20201028/khram-1581934961.html

https://ria.ru/20191031/1560446464.html

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россия, новости - религия и мировоззрение, возрождение, русская православная церковь, псковская область, псков