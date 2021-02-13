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Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу
Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу
В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:36
2021-02-13T16:36
2021-02-13T18:46
пенсильвания
коннектикут
сша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News.По информации издания, работник Департамента транспорта Пенсильвании нашел труп женщины у шоссе. Модель убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. Жертву опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на обнаруженных у нее квитанциях.Правоохранительные органы 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве Ребекки Ландрит. В куртке женщины нашли записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В его грузовике также обнаружили следы крови и гильзы. Мужчина утверждает, что не знал Ребекку, однако он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и обладательницей титула "Мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".
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пенсильвания, коннектикут, сша
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
В Пенсильвании
нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News
.
По информации издания, работник Департамента транспорта Пенсильвании нашел труп женщины у шоссе. Модель убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. Жертву опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на обнаруженных у нее квитанциях.
Правоохранительные органы 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве Ребекки Ландрит. В куртке женщины нашли записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В его грузовике также обнаружили следы крови и гильзы.
Мужчина утверждает, что не знал Ребекку, однако он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте
. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.
Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и обладательницей титула "Мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".