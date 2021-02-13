Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/model-1597344082.html
Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу
Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу
В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:36
2021-02-13T18:46
пенсильвания
коннектикут
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597343688_0:409:2047:1560_1920x0_80_0_0_4aa5b7a489c153e68e0fdeae6165779d.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News.По информации издания, работник Департамента транспорта Пенсильвании нашел труп женщины у шоссе. Модель убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. Жертву опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на обнаруженных у нее квитанциях.Правоохранительные органы 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве Ребекки Ландрит. В куртке женщины нашли записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В его грузовике также обнаружили следы крови и гильзы. Мужчина утверждает, что не знал Ребекку, однако он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и обладательницей титула "Мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".
https://ria.ru/20210104/model-1592006007.html
пенсильвания
коннектикут
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597343688_0:217:2047:1752_1920x0_80_0_0_fda10ddf926d4f4b7505ee902de6cc2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсильвания, коннектикут, сша

Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу

16:36 13.02.2021 (обновлено: 18:46 13.02.2021)
 
© TheCinema Couch/YoutubeРебекка Ландрит
Ребекка Ландрит - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© TheCinema Couch/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев РИА Новости. В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News.
По информации издания, работник Департамента транспорта Пенсильвании нашел труп женщины у шоссе. Модель убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. Жертву опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на обнаруженных у нее квитанциях.
Правоохранительные органы 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве Ребекки Ландрит. В куртке женщины нашли записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В его грузовике также обнаружили следы крови и гильзы.
Модель Химена Иту - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 23:41
Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах
Мужчина утверждает, что не знал Ребекку, однако он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.
Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и обладательницей титула "Мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".
 
ПенсильванияКоннектикутСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Французский политолог рассказал о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния