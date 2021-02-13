https://ria.ru/20210213/model-1597344082.html

Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу

Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу

В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:36

2021-02-13T16:36

2021-02-13T18:46

пенсильвания

коннектикут

сша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Пенсильвании нашли тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. Об этом пишет E! News.По информации издания, работник Департамента транспорта Пенсильвании нашел труп женщины у шоссе. Модель убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. Жертву опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на обнаруженных у нее квитанциях.Правоохранительные органы 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве Ребекки Ландрит. В куртке женщины нашли записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В его грузовике также обнаружили следы крови и гильзы. Мужчина утверждает, что не знал Ребекку, однако он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и обладательницей титула "Мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".

https://ria.ru/20210104/model-1592006007.html

пенсильвания

коннектикут

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, коннектикут, сша