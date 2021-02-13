https://ria.ru/20210213/mkad-1597372315.html

На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева и питания для водителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T21:06

2021-02-13T21:06

2021-02-13T21:06

тинао

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597072019_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7357d374dc55dfd1f2381d91921c9349.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева и питания для водителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей", - сообщил Бирюков.По его словам, всего будут установлены более 40 точек обогрева и питания, возле них поставят передвижные туалетные кабины.Заммэра призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте."В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте", - сказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на МКАД и в ТиНАО продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.

https://ria.ru/20210212/snegopad-1597226876.html

тинао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, петр бирюков, москва, общество