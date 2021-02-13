https://ria.ru/20210213/mkad-1597372315.html
На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей
На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей
На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева и питания для водителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:06
2021-02-13T21:06
2021-02-13T21:06
тинао
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597072019_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7357d374dc55dfd1f2381d91921c9349.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева и питания для водителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей", - сообщил Бирюков.По его словам, всего будут установлены более 40 точек обогрева и питания, возле них поставят передвижные туалетные кабины.Заммэра призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте."В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте", - сказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на МКАД и в ТиНАО продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.
https://ria.ru/20210212/snegopad-1597226876.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597072019_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_2bcc9fa578b95570a5c19c1fc7e7a932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
На всем протяжении МКАД в ближайшие часы будут установлены более 40 точек обогрева и питания для водителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей", - сообщил Бирюков.
По его словам, всего будут установлены более 40 точек обогрева и питания, возле них поставят передвижные туалетные кабины.
Заммэра призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.
"В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на МКАД и в ТиНАО
продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.