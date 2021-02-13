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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210213/minsk-1597326361.html
В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции
В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции
Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии -... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:09
2021-02-13T13:09
протесты в белоруссии
россия
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии - белоруса и россиянина, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."В Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба – работники частной типографии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены мужчины за дополнительную плату "окунались в теневой бизнес". "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб (бело-красно-белые): флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - говорится в сообщении.По данным МВД, изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, действиям мужчин белорусские правоохранители дают правовую оценку.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявило, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В МВД отмечали, что несанкционированные акции протеста в Белоруссии "затухают" с каждым днем.
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россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции

13:09 13.02.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии - белоруса и россиянина, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба – работники частной типографии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены мужчины за дополнительную плату "окунались в теневой бизнес". "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб (бело-красно-белые): флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным МВД, изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, действиям мужчин белорусские правоохранители дают правовую оценку.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявило, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В МВД отмечали, что несанкционированные акции протеста в Белоруссии "затухают" с каждым днем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 12:58
Лукашенко призвал частный бизнес работать на благо государства
 
Протесты в БелоруссииРоссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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