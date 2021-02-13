В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии - белоруса и россиянина, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"В Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба – работники частной типографии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены мужчины за дополнительную плату "окунались в теневой бизнес". "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб (бело-красно-белые): флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным МВД, изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, действиям мужчин белорусские правоохранители дают правовую оценку.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявило, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В МВД отмечали, что несанкционированные акции протеста в Белоруссии "затухают" с каждым днем.
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