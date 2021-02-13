https://ria.ru/20210213/minsk-1597326361.html

В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции

В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции

Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии -... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:09

2021-02-13T13:09

2021-02-13T13:09

протесты в белоруссии

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587016137_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_4f494c39a32ff6105e8e5c8620a12b8f.jpg

МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии - белоруса и россиянина, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."В Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба – работники частной типографии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены мужчины за дополнительную плату "окунались в теневой бизнес". "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб (бело-красно-белые): флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - говорится в сообщении.По данным МВД, изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, действиям мужчин белорусские правоохранители дают правовую оценку.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявило, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В МВД отмечали, что несанкционированные акции протеста в Белоруссии "затухают" с каждым днем.

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597189381.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире