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Mercedes отзывает более миллиона машин из-за неисправности
Mercedes отзывает более миллиона машин из-за неисправности
Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб, сообщает агентство Ассошиэйтед РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:45
2021-02-13T21:45
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).Отмечается, что Mercedes-Benz ранее стало известно об аварии в Европе, когда автоматическая система вызова экстренных служба отправила неправильный сигнал о местоположении автомобиля. Компания в октябре 2019 года начала расследование и обнаружила другие подобные случаи. При этом, по словам представителя компании, в США они не зафиксированы.Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. К, Компания Daimler Vans также объявила об отзыве автомобилей Metris 2016-2020 годов и Sprinter 2019-2020 годов.Кроме того, Mercedes заявила, что уведомит владельцев авто и бесплатно обновит программное обеспечение. Отзыв, как предполагается, начнется 6 апреля.По данным агентства Блумберг, об отзыве сообщило американское подразделение Mercedes-Benz.
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mercedes, авто, европа, сша, в мире

Mercedes отзывает более миллиона машин из-за неисправности

21:45 13.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отмечается, что Mercedes-Benz ранее стало известно об аварии в Европе, когда автоматическая система вызова экстренных служба отправила неправильный сигнал о местоположении автомобиля. Компания в октябре 2019 года начала расследование и обнаружила другие подобные случаи. При этом, по словам представителя компании, в США они не зафиксированы.
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Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. К, Компания Daimler Vans также объявила об отзыве автомобилей Metris 2016-2020 годов и Sprinter 2019-2020 годов.
Кроме того, Mercedes заявила, что уведомит владельцев авто и бесплатно обновит программное обеспечение. Отзыв, как предполагается, начнется 6 апреля.
По данным агентства Блумберг, об отзыве сообщило американское подразделение Mercedes-Benz.
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