https://ria.ru/20210213/medrabotniki-1597325798.html

Правительство одобрило изменение системы допуска медработников к работе

Правительство одобрило изменение системы допуска медработников к работе

Правительство РФ одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе, но РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:59

2021-02-13T12:59

2021-02-13T12:59

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе, но с условием записи соответствующих сведений в ЕГИСЗ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности за счет перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части, касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210131/vyplaty-1595339829.html

россия

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2021

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россия, общество