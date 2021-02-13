https://ria.ru/20210213/medrabotniki-1597325798.html
Правительство одобрило изменение системы допуска медработников к работе
Правительство одобрило изменение системы допуска медработников к работе
Правительство РФ одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе, но РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:59
2021-02-13T12:59
2021-02-13T12:59
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общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе, но с условием записи соответствующих сведений в ЕГИСЗ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности за счет перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части, касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Правительство РФ
одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе, но с условием записи соответствующих сведений в ЕГИСЗ, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности за счет перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части, касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.