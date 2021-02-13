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На МКС протестируют новый материал для защиты от радиации
На МКС протестируют новый материал для защиты от радиации
Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется начать тестировать на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:55
2021-02-13T13:55
2021-02-13T19:46
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется начать тестировать на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров."Когда я полечу в октябре, то во время моего полета я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации", - сказал он в видео, опубликованном на странице "Роскосмоса" в YouTube.По его словам, образцы материала для тестирования будут размещены внутри станции и, возможно, снаружи.Ранее сообщалось, что новый материал, разработанный Белгородским государственным технологическим университетом имени Шухова и Центром подготовки космонавтов (ЦПК), представляет собой многослойный полимер - углеродный композит.
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
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центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос