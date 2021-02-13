https://ria.ru/20210213/maski-1597336952.html
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
Ношение медицинских масок пациентами с коронавирусом, может снизить тяжесть течения COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Национального института... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:23
2021-02-13T15:23
2021-02-13T15:38
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ношение медицинских масок пациентами с коронавирусом, может снизить тяжесть течения COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США, исследование которых опубликовано в Biophysical Journal.Как выяснили специалисты, маски существенно повышают влажность вдыхаемого воздуха, тем самым стимулируя выработку интерферонов — белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение патогена. Влажный воздух также может ограничить распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу — защитному механизму респираторного тракта, удаляющему слизь и потенциально вредные частицы из легких.Ученые протестировали четыре распространенных типа масок: № 95, трехслойную одноразовую хирургическую, двухслойную из хлопка и полиэстера, а также тяжелую хлопковую. Добровольцев просили дышать в герметический черный ящик, после чего в коробке замеряли уровень влажности. Затем испытуемые повторяли процедуру с маской на лице.Результаты показали, что во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и повторно вдыхалась. Наибольший уровень влажности обеспечила толстая хлопковая маска.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Ношение медицинских масок пациентами с коронавирусом, может снизить тяжесть течения COVID-19
. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США
, исследование которых опубликовано в Biophysical Journal
.
Как выяснили специалисты, маски существенно повышают влажность вдыхаемого воздуха, тем самым стимулируя выработку интерферонов — белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение патогена.
"Повышенный уровень влажности — то, что большинство носителей масок, вероятно, чувствовали, не осознавая, что эта влажность на самом деле может быть им полезна", — отметил один из авторов исследования Адриан Бакс.
Влажный воздух также может ограничить распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу — защитному механизму респираторного тракта, удаляющему слизь и потенциально вредные частицы из легких.
Ученые протестировали четыре распространенных типа масок: № 95, трехслойную одноразовую хирургическую, двухслойную из хлопка и полиэстера, а также тяжелую хлопковую. Добровольцев просили дышать в герметический черный ящик, после чего в коробке замеряли уровень влажности. Затем испытуемые повторяли процедуру с маской на лице.
Результаты показали, что во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и повторно вдыхалась. Наибольший уровень влажности обеспечила толстая хлопковая маска.