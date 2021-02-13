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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/maski-1597298333.html
Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T04:04
2021-02-13T04:04
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает терморегуляцию организма, мир от них не откажется и в будущем, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она также отметила, что есть другая сторона этого вопроса."Человек как вид обладает особенностями. Например, если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма", - уточнила Баранова.Он предложила представить, что вы накинули полотенце на датчик регулировки температуры в сауне. Датчик "думает", что температура маленькая и добавляет пара - разогревает сауну сильнее.Она добавила, что пока в ряде регионов России идет дискуссия об отмене масок, в США наоборот наконец-то вводят мандат на маски в такси и в общественном транспорте, несмотря на то, что заболеваемость тоже снижается.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем

04:04 13.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМаски
Маски - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает терморегуляцию организма, мир от них не откажется и в будущем, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции. Идет человек без маски, заразил другого обычным гриппом - и это тоже может привести к летальному исходу. Поэтому из соображений общей 100% безопасности, маски правильно носить всегда. Мы так не делаем только потому что это разрушило бы нашу жизнь как вида", - сказала Баранова.
Она также отметила, что есть другая сторона этого вопроса.
"Человек как вид обладает особенностями. Например, если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма", - уточнила Баранова.
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Он предложила представить, что вы накинули полотенце на датчик регулировки температуры в сауне. Датчик "думает", что температура маленькая и добавляет пара - разогревает сауну сильнее.
"Так и с маской. На этой области лица находится биологические термодатчики, которые передают сигнал о состоянии тела. Если в этой области чувствуется повышение температуры, то организм посчитает, что у вас перегрев, и будет посылать вам сигнал дискомфорта. А потому держать людей бесконечно в масках невозможно, поэтому ношение масок будут периодически снимать, а потом снова вводить", - пояснила Баранова.
Она добавила, что пока в ряде регионов России идет дискуссия об отмене масок, в США наоборот наконец-то вводят мандат на маски в такси и в общественном транспорте, несмотря на то, что заболеваемость тоже снижается.
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Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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