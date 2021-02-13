https://ria.ru/20210213/maski-1597298333.html

Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем

Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем

Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T04:04

2021-02-13T04:04

2021-02-13T04:04

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает терморегуляцию организма, мир от них не откажется и в будущем, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она также отметила, что есть другая сторона этого вопроса."Человек как вид обладает особенностями. Например, если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма", - уточнила Баранова.Он предложила представить, что вы накинули полотенце на датчик регулировки температуры в сауне. Датчик "думает", что температура маленькая и добавляет пара - разогревает сауну сильнее.Она добавила, что пока в ряде регионов России идет дискуссия об отмене масок, в США наоборот наконец-то вводят мандат на маски в такси и в общественном транспорте, несмотря на то, что заболеваемость тоже снижается.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество