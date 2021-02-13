Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает терморегуляцию организма, мир от них не откажется и в будущем, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции. Идет человек без маски, заразил другого обычным гриппом - и это тоже может привести к летальному исходу. Поэтому из соображений общей 100% безопасности, маски правильно носить всегда. Мы так не делаем только потому что это разрушило бы нашу жизнь как вида", - сказала Баранова.
Она также отметила, что есть другая сторона этого вопроса.
"Человек как вид обладает особенностями. Например, если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма", - уточнила Баранова.
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Он предложила представить, что вы накинули полотенце на датчик регулировки температуры в сауне. Датчик "думает", что температура маленькая и добавляет пара - разогревает сауну сильнее.
"Так и с маской. На этой области лица находится биологические термодатчики, которые передают сигнал о состоянии тела. Если в этой области чувствуется повышение температуры, то организм посчитает, что у вас перегрев, и будет посылать вам сигнал дискомфорта. А потому держать людей бесконечно в масках невозможно, поэтому ношение масок будут периодически снимать, а потом снова вводить", - пояснила Баранова.
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