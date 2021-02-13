Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/maski-1597296164.html
Психолог назвал категории россиян, которые не снимут маски после пандемии
Психолог назвал категории россиян, которые не снимут маски после пандемии
После ослабления масочного режима три категории россиян продолжат использовать средства защиты в общественных местах, считает психолог, основатель "Академии... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:08
2021-02-13T02:08
психолог
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595710011_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_af9de821bc1fcddb6dd0cf98c73381be.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. После ослабления масочного режима три категории россиян продолжат использовать средства защиты в общественных местах, считает психолог, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов. Кто эти люди, он объяснил в интервью радио Sputnik.Эпидемическая ситуация в России постепенно улучшается, в ряде регионах уже начался процесс ослабления масочного режима. Но некоторые люди продолжат носить маски, даже когда это не будет для них обязательно, полагает Андрей Антонов.По его мнению, не захотят отказываться от средств индивидуальной защиты те, кто стремится исключить даже малейший риск заражения.Также, считает он, маски продолжат носить люди с низкой самооценкой, в них они чувствуют себя комфортнее. "В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", – отметил Андрей Антонов в интервью радио Sputnik. Помимо этих двух категорий, предположил эксперт, средства защиты будут использовать люди, которые по каким-то причинам захотят остаться неопознанными. В том числе, возможно, и жулики ‒ но психология тут уже ни при чем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/kozha-1587060516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595710011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c496ed174a7296f808b41aac74c776e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психолог, общество

Психолог назвал категории россиян, которые не снимут маски после пандемии

02:08 13.02.2021
 
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЖители Пекина идут в медицинских масках по улице
Жители Пекина идут в медицинских масках по улице - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. После ослабления масочного режима три категории россиян продолжат использовать средства защиты в общественных местах, считает психолог, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов. Кто эти люди, он объяснил в интервью радио Sputnik.
Эпидемическая ситуация в России постепенно улучшается, в ряде регионах уже начался процесс ослабления масочного режима. Но некоторые люди продолжат носить маски, даже когда это не будет для них обязательно, полагает Андрей Антонов.
По его мнению, не захотят отказываться от средств индивидуальной защиты те, кто стремится исключить даже малейший риск заражения.
"Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них", – пояснил психолог.  
Также, считает он, маски продолжат носить люди с низкой самооценкой, в них они чувствуют себя комфортнее.
"В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", – отметил Андрей Антонов в интервью радио Sputnik.
Помимо этих двух категорий, предположил эксперт, средства защиты будут использовать люди, которые по каким-то причинам захотят остаться неопознанными. В том числе, возможно, и жулики ‒ но психология тут уже ни при чем.
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 21:39
Врач разъяснила, как сберечь кожу при ношении медицинской маски
 
психологОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния