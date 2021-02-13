https://ria.ru/20210213/maski-1597296164.html

Психолог назвал категории россиян, которые не снимут маски после пандемии

Психолог назвал категории россиян, которые не снимут маски после пандемии

После ослабления масочного режима три категории россиян продолжат использовать средства защиты в общественных местах, считает психолог, основатель "Академии... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:08

2021-02-13T02:08

2021-02-13T02:08

психолог

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. После ослабления масочного режима три категории россиян продолжат использовать средства защиты в общественных местах, считает психолог, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов. Кто эти люди, он объяснил в интервью радио Sputnik.Эпидемическая ситуация в России постепенно улучшается, в ряде регионах уже начался процесс ослабления масочного режима. Но некоторые люди продолжат носить маски, даже когда это не будет для них обязательно, полагает Андрей Антонов.По его мнению, не захотят отказываться от средств индивидуальной защиты те, кто стремится исключить даже малейший риск заражения.Также, считает он, маски продолжат носить люди с низкой самооценкой, в них они чувствуют себя комфортнее. "В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", – отметил Андрей Антонов в интервью радио Sputnik. Помимо этих двух категорий, предположил эксперт, средства защиты будут использовать люди, которые по каким-то причинам захотят остаться неопознанными. В том числе, возможно, и жулики ‒ но психология тут уже ни при чем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/kozha-1587060516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психолог, общество