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Эксперты рассказали, как сохранить любовь в эпоху коронавируса
Эксперты рассказали, как сохранить любовь в эпоху коронавируса
Семьям, которые в период коронавируса столкнулись с обострением конфликтов, преодолеть кризис поможет соблюдение личных границ и букет цветов вместо очередного... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:07
2021-02-13T11:07
коронавирус covid-19
день святого валентина
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Семьям, которые в период коронавируса столкнулись с обострением конфликтов, преодолеть кризис поможет соблюдение личных границ и букет цветов вместо очередного замечания, при этом многие влюбленные в период самоизоляции сумели наполнить отношения новым содержанием, такую позицию накануне Дня святого Валентина высказали опрошенные РИА Новости специалисты.Поиск нового содержанияПериод многомесячной самоизоляции, дистанционной работы и регулярного пребывания наедине друг с другом стал проверкой на прочность не только для молодых пар, но и для отметивших уже не одну годовщину семей. По словам кандидата социологических наук, психолога Людмилы Поляновой, именно в стрессовых ситуациях проявляется истинность человека."Те пары, в которых отношения были изначально неустойчивы, начали проявлять негативные тенденции: увеличилось количество ссор, разводов, домашнего насилия во всех его правлениях. Усугубляло положение вещей и отсутствие переключения внимания на отдых и развлечения. Мы целыми сутками из недели в неделю видели одних и тех же людей, негатив проявлялся гораздо острее. Зато те, кто более интровертирован, кто любит сидеть дома, наоборот еще больше проявили привязанность друг к другу", - отметила Полянова.Впрочем, многим парам самоизоляция позволила понять, что удерживает их вместе и позволяет не только сохранять, но и углублять отношения, наполнять их новым содержанием. Как утверждает председатель координационного совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева, и на пройденные трудности, и на предстоящие испытания в виде посттравматических и даже экономических переживаний следует смотреть как на фактор, благодаря которому влюбленные могут стать еще ближе."Такая постановка вопроса предусматривает совершенно другой подход: люди будут искать в сложных обстоятельствах то, что позволит им эти обстоятельства превратить в триумфальные. А в будущем, сталкиваясь с новыми жизненными этапами, пара сможет вспомнить этот позитивный опыт. Это самый главный посыл: на сложности следует смотреть как на шанс улучшить отношения и найти в них новое содержание", - считает Штукарева.21 пункт счастьяБлагополучно пережить год коронавируса, по мнению психолога Ольги Твардовской, удалось семьям, разделяющим схожую систему ценностей. Да, разводов зафиксировано значительно больше, чем было ранее. Зато те пары, которые соединились во время пандемии, уже прошли необходимую проверку на прочность и наверняка покажут в будущем завидную стабильность."Система ценностей проверяется очень просто: каждый из брачующихся рисует на листе А4 то, как он представляет свою жизнь через год, два, десять лет совместной жизни. Кому-то нравится сажать цветы, иметь камин, собаку рядом, а кому-то - путешествовать, заниматься музыкой или собирать марки. Чтобы у пары было будущее, схожих идей, условных пунктов должно быть хотя бы 10-12. А лучше всего – 21 пункт", - объяснила Твардовская.Психологическое айкидоЕще один критерий отношений, по словам специалиста, – так называемый треугольник Карпмана, модель описывающая психологические роли "жертвы", "контролера" и "героя". К сожалению, пары, "застрявшие" в этом треугольнике, когда один из влюбленный буквально паразитирует на другом человеке, в сложных экономических или эмоциональных условиях долго не уживаются."Главный совет сейчас – уважать личное пространство другого человека. Стараться не нарушать границы: никакого рукоприкладства, никаких эмоциональных всплесков. Лучше применять правило психологического айкидо: если вы хотите сделать что-то плохое, сделайте что-то хорошее. Хочется сделать партнеру замечание – купите ему цветы", - рекомендует Твардовская.Умение любить, по словам Поляновой, – это точно такой же талант, абсолютный слух или тяга к живописи."У нас принято скептически относиться ко Дню святого Валентина, мол, это привнесенный праздник, а к его традициям много вопросов. Но в столь эмоционально непростое время пусть в нашей жизни праздников будет побольше. Какие бы они ни были, чьи бы они ни были, если люди имеют возможность праздновать, значит, в их жизни есть мир, сытость и безопасность", - подытожила она.
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коронавирус covid-19, день святого валентина, общество

Эксперты рассказали, как сохранить любовь в эпоху коронавируса

11:07 13.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолодые люди возле "Стены признаний" на Кремлевской набережной, где открыли "Аллею влюбленных" в городе Казань
Молодые люди возле Стены признаний на Кремлевской набережной, где открыли Аллею влюбленных в городе Казань - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Семьям, которые в период коронавируса столкнулись с обострением конфликтов, преодолеть кризис поможет соблюдение личных границ и букет цветов вместо очередного замечания, при этом многие влюбленные в период самоизоляции сумели наполнить отношения новым содержанием, такую позицию накануне Дня святого Валентина высказали опрошенные РИА Новости специалисты.

Поиск нового содержания

Период многомесячной самоизоляции, дистанционной работы и регулярного пребывания наедине друг с другом стал проверкой на прочность не только для молодых пар, но и для отметивших уже не одну годовщину семей. По словам кандидата социологических наук, психолога Людмилы Поляновой, именно в стрессовых ситуациях проявляется истинность человека.
"Те пары, в которых отношения были изначально неустойчивы, начали проявлять негативные тенденции: увеличилось количество ссор, разводов, домашнего насилия во всех его правлениях. Усугубляло положение вещей и отсутствие переключения внимания на отдых и развлечения. Мы целыми сутками из недели в неделю видели одних и тех же людей, негатив проявлялся гораздо острее. Зато те, кто более интровертирован, кто любит сидеть дома, наоборот еще больше проявили привязанность друг к другу", - отметила Полянова.
Впрочем, многим парам самоизоляция позволила понять, что удерживает их вместе и позволяет не только сохранять, но и углублять отношения, наполнять их новым содержанием. Как утверждает председатель координационного совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева, и на пройденные трудности, и на предстоящие испытания в виде посттравматических и даже экономических переживаний следует смотреть как на фактор, благодаря которому влюбленные могут стать еще ближе.
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"Такая постановка вопроса предусматривает совершенно другой подход: люди будут искать в сложных обстоятельствах то, что позволит им эти обстоятельства превратить в триумфальные. А в будущем, сталкиваясь с новыми жизненными этапами, пара сможет вспомнить этот позитивный опыт. Это самый главный посыл: на сложности следует смотреть как на шанс улучшить отношения и найти в них новое содержание", - считает Штукарева.

21 пункт счастья

Благополучно пережить год коронавируса, по мнению психолога Ольги Твардовской, удалось семьям, разделяющим схожую систему ценностей. Да, разводов зафиксировано значительно больше, чем было ранее. Зато те пары, которые соединились во время пандемии, уже прошли необходимую проверку на прочность и наверняка покажут в будущем завидную стабильность.
"Система ценностей проверяется очень просто: каждый из брачующихся рисует на листе А4 то, как он представляет свою жизнь через год, два, десять лет совместной жизни. Кому-то нравится сажать цветы, иметь камин, собаку рядом, а кому-то - путешествовать, заниматься музыкой или собирать марки. Чтобы у пары было будущее, схожих идей, условных пунктов должно быть хотя бы 10-12. А лучше всего – 21 пункт", - объяснила Твардовская.
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Психологическое айкидо

Еще один критерий отношений, по словам специалиста, – так называемый треугольник Карпмана, модель описывающая психологические роли "жертвы", "контролера" и "героя". К сожалению, пары, "застрявшие" в этом треугольнике, когда один из влюбленный буквально паразитирует на другом человеке, в сложных экономических или эмоциональных условиях долго не уживаются.
"Главный совет сейчас – уважать личное пространство другого человека. Стараться не нарушать границы: никакого рукоприкладства, никаких эмоциональных всплесков. Лучше применять правило психологического айкидо: если вы хотите сделать что-то плохое, сделайте что-то хорошее. Хочется сделать партнеру замечание – купите ему цветы", - рекомендует Твардовская.
Умение любить, по словам Поляновой, – это точно такой же талант, абсолютный слух или тяга к живописи.
"У нас принято скептически относиться ко Дню святого Валентина, мол, это привнесенный праздник, а к его традициям много вопросов. Но в столь эмоционально непростое время пусть в нашей жизни праздников будет побольше. Какие бы они ни были, чьи бы они ни были, если люди имеют возможность праздновать, значит, в их жизни есть мир, сытость и безопасность", - подытожила она.
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