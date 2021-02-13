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На Красном море построят огромный островной курорт
На Красном море построят огромный островной курорт
В Саудовской Аравии на Красном море строят роскошный островной курорт, который, как ожидается, примет первых туристов уже в конце 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:15
2021-02-13T00:15
отдых
курорт
саудовская аравия
туризм
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Саудовской Аравии на Красном море строят роскошный островной курорт, который, как ожидается, примет первых туристов уже в конце 2022 года, сообщает АТОР. На острове Шурайра возведут 11 отелей, устроят пристани для яхт, поля для гольфа и пляжи. Будущий курорт будет ориентирован на максимальное сохранение местного биоразнообразия. Как заявил глава британской студии, которая занималась созданием проекта, отели будут расположены таким образом, чтобы "создать впечатление, будто их выбросило на берег, и они устроились среди дюн, почти как коряги".Учтены и новые тренды отдыха в связи с пандемией. Так, в гостиницах не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Акцент делается на уединение и спокойствие.В строительстве будут с использоваться экоматериалы и технологии, уменьшающие антропогенное воздействие на окружающую среду. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая и крупнейшую в мире станцию централизованного охлаждения. Всего же к 2030 году на 22 островах Красного моря хотят возвести 50 фешенебельных гостиничных комплексов на восемь тысяч номеров.В конце 2022 года официально откроются международный аэропорт и первые четыре отеля. Еще 12 — заработают в 2023 году.
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отдых, курорт, саудовская аравия, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

На Красном море построят огромный островной курорт

00:15 13.02.2021
 
© AP Photo / Hasan Jamali, FileЖенщина гуляет вдоль Красного моря в Джидде, Саудовская Аравия
Женщина гуляет вдоль Красного моря в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Hasan Jamali, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Саудовской Аравии на Красном море строят роскошный островной курорт, который, как ожидается, примет первых туристов уже в конце 2022 года, сообщает АТОР.
На острове Шурайра возведут 11 отелей, устроят пристани для яхт, поля для гольфа и пляжи. Будущий курорт будет ориентирован на максимальное сохранение местного биоразнообразия.
Как заявил глава британской студии, которая занималась созданием проекта, отели будут расположены таким образом, чтобы "создать впечатление, будто их выбросило на берег, и они устроились среди дюн, почти как коряги".
Учтены и новые тренды отдыха в связи с пандемией. Так, в гостиницах не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Акцент делается на уединение и спокойствие.
В строительстве будут с использоваться экоматериалы и технологии, уменьшающие антропогенное воздействие на окружающую среду. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая и крупнейшую в мире станцию централизованного охлаждения.
Всего же к 2030 году на 22 островах Красного моря хотят возвести 50 фешенебельных гостиничных комплексов на восемь тысяч номеров.
В конце 2022 года официально откроются международный аэропорт и первые четыре отеля. Еще 12 — заработают в 2023 году.
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ТуризмОтдыхКурортСаудовская АравияКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
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