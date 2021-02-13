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В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке"
В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке"
США, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:20
2021-02-13T15:50
россия
роман чегринец
республика крым
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. США, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.По его словам, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США."Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", — подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым
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россия, роман чегринец, республика крым, сша

В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке"

09:20 13.02.2021 (обновлено: 15:50 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. США, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", — сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.
Скриншот выпуска новостей турецкого телеканала TRT1 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:41
Турецкий телеканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым
"Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", — подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияРоман ЧегринецРеспублика КрымСША
 
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