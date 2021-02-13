В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России
08:20 13.02.2021 (обновлено: 14:36 13.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния республики на юг России выглядит нелепо, Акнаре стоит оставить мечты о российской территории, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Турции. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
"Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал РИА Новости Гемпель.
"Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут", — сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
3 декабря 2020, 11:09В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова