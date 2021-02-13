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В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России
В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России
Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния республики на юг России выглядит нелепо, Акнаре стоит оставить мечты о... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:20
2021-02-13T14:36
россия
stratfor
юрий гемпель
турция
республика крым
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния республики на юг России выглядит нелепо, Акнаре стоит оставить мечты о российской территории, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Турции. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа."Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность."Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут", — сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/turtsiya-1597259791.html
https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html
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россия, stratfor, юрий гемпель, турция, республика крым, оон

В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России

08:20 13.02.2021 (обновлено: 14:36 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния республики на юг России выглядит нелепо, Акнаре стоит оставить мечты о российской территории, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Турции. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Эксперт: "карта влияния" Турции на часть России – игровая спекуляция
"Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность.
"Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут", — сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияStratforЮрий ГемпельТурцияРеспублика КрымООН
 
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