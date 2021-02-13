https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html
Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты
Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты
Все чаще в банки поступают жалобы на чужие кредиты – люди их не открывали, однако на них эти долги "висят". Что делать, если подобные подозрения возникли и у... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:16
2021-02-13T01:16
2021-02-13T01:16
антон рогачевский
синергия
кредит
экономика
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Все чаще в банки поступают жалобы на чужие кредиты – люди их не открывали, однако на них эти долги "висят". Что делать, если подобные подозрения возникли и у вас, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.Следует в первую очередь подать запрос в бюро кредитных историй (БКИ). По действующему законодательству, гражданин имеет право раз в год полностью бесплатно взять выписку из БКИ.Затем следует разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно. Следующим шагом будет обращение в суд, для чего понадобятся копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредиторов.Задача-максимум - не только списать чужие кредиты, но и вычеркнуть соответствующие записи из БКИ. Для этого в бюро необходимо предъявить выписку решения суда, после чего они произведут все необходимые манипуляции, заключил Рогачевский.
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антон рогачевский, синергия, кредит, экономика
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Все чаще в банки поступают жалобы на чужие кредиты – люди их не открывали, однако на них эти долги "висят". Что делать, если подобные подозрения возникли и у вас, рассказал агентству "Прайм"
старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия
" Антон Рогачевский
.
Следует в первую очередь подать запрос в бюро кредитных историй (БКИ). По действующему законодательству, гражданин имеет право раз в год полностью бесплатно взять выписку из БКИ.
"Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение, вызванное противоправными действиями в отношении вашей персоны", - уточняет эксперт.
Затем следует разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно. Следующим шагом будет обращение в суд, для чего понадобятся копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредиторов.
Задача-максимум - не только списать чужие кредиты, но и вычеркнуть соответствующие записи из БКИ. Для этого в бюро необходимо предъявить выписку решения суда, после чего они произведут все необходимые манипуляции, заключил Рогачевский.