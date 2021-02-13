https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597353748.html
США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса
США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса
США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил советник... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:04
2021-02-13T18:04
2021-02-13T20:50
джо байден
пекин
распространение коронавируса
джейк салливан
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в КНР, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.Как заявили эксперты 9 февраля, сейчас пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Они также назвали маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань", предположив, что был промежуточный переносчик инфекции. Эксперты ВОЗ намерены в дальнейшем изучать эту гипотезу. При этом они отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.По его словам, "чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".Советник американского лидера также отметил, что репутация Всемирной организации здравоохранения — это "наивысший приоритет"."В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал об этом как можно больше и как можно скорее", — добавил он.Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal, в которой говорилось, что власти КНР отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Они могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.Предыдущая администрация США заявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Белый дом утверждал, что ВОЗ находится под влиянием Пекина и помогает ему скрывать данные о происхождении пандемии — в Китае это отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении Вашингтона в ВОЗ.
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html
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джо байден, пекин, джейк салливан, коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. США
обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай
, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан
.
С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в КНР, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.
Как заявили эксперты 9 февраля, сейчас пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Они также назвали маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань", предположив, что был промежуточный переносчик инфекции. Эксперты ВОЗ намерены в дальнейшем изучать эту гипотезу. При этом они отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении Салливана.
По его словам, "чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".
Советник американского лидера также отметил, что репутация Всемирной организации здравоохранения
— это "наивысший приоритет".
"В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал об этом как можно больше и как можно скорее", — добавил он.
Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal, в которой говорилось, что власти КНР отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Они могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.
Предыдущая администрация США заявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Белый дом утверждал, что ВОЗ находится под влиянием Пекина и помогает ему скрывать данные о происхождении пандемии — в Китае это отрицают. Администрация Джо Байдена
объявила о возвращении Вашингтона в ВОЗ.