https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597353748.html

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил советник... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:04

2021-02-13T18:04

2021-02-13T20:50

джо байден

пекин

распространение коронавируса

джейк салливан

коронавирус covid-19

воз

китай

ухань

сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в КНР, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.Как заявили эксперты 9 февраля, сейчас пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Они также назвали маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань", предположив, что был промежуточный переносчик инфекции. Эксперты ВОЗ намерены в дальнейшем изучать эту гипотезу. При этом они отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.По его словам, "чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".Советник американского лидера также отметил, что репутация Всемирной организации здравоохранения — это "наивысший приоритет"."В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал об этом как можно больше и как можно скорее", — добавил он.Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal, в которой говорилось, что власти КНР отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Они могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.Предыдущая администрация США заявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Белый дом утверждал, что ВОЗ находится под влиянием Пекина и помогает ему скрывать данные о происхождении пандемии — в Китае это отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении Вашингтона в ВОЗ.

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html

https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html

пекин

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пекин, джейк салливан, коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, сша, в мире