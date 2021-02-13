https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597343805.html

Инфекционист оценил иммунную прослойку в России

Инфекционист оценил иммунную прослойку в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что меры профилактики коронавируса надо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:34

2021-02-13T16:34

2021-02-13T19:47

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что меры профилактики коронавируса надо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости, так как иммунная прослойка населения пока что очень мала."Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть. Почему? Потому что вот та иммунная прослойка, о которой мы говорили, она пока еще маленькая. У нас еще только началась программа вакцинопрофилактики", - сказал Чуланов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597339146.html

россия

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2021

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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество