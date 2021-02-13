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https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597343805.html
Инфекционист оценил иммунную прослойку в России
Инфекционист оценил иммунную прослойку в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что меры профилактики коронавируса надо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:34
2021-02-13T19:47
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что меры профилактики коронавируса надо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости, так как иммунная прослойка населения пока что очень мала."Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть. Почему? Потому что вот та иммунная прослойка, о которой мы говорили, она пока еще маленькая. У нас еще только началась программа вакцинопрофилактики", - сказал Чуланов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Инфекционист оценил иммунную прослойку в России

16:34 13.02.2021 (обновлено: 19:47 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажир в автобусе в Красноярске
Пассажир в автобусе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что меры профилактики коронавируса надо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости, так как иммунная прослойка населения пока что очень мала.
"Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть. Почему? Потому что вот та иммунная прослойка, о которой мы говорили, она пока еще маленькая. У нас еще только началась программа вакцинопрофилактики", - сказал Чуланов.
Работа над вакциной - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 15:46Распространение коронавируса
Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
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