Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597312222.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:37
2021-02-13T10:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
москва
республика адыгея
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_8df49d1a52389ced59a2b3d1cf2c19d7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
республика ингушетия
москва
республика адыгея
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_214:436:2362:2047_1920x0_80_0_0_443e71cb3899a7bac76ff171cca4e237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия, москва, республика адыгея, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

10:37 13.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияМоскваРеспублика АдыгеяРеспублика ТываОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Французский политолог рассказал о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния