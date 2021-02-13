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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:37

2021-02-13T10:37

2021-02-13T10:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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москва

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общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

москва

республика адыгея

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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