https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597312222.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:37
2021-02-13T10:37
2021-02-13T10:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
москва
республика адыгея
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_8df49d1a52389ced59a2b3d1cf2c19d7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
республика ингушетия
москва
республика адыгея
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_214:436:2362:2047_1920x0_80_0_0_443e71cb3899a7bac76ff171cca4e237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия, москва, республика адыгея, республика тыва, общество