https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311921.html

В Москве выявили 1963 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1963 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1963, Санкт-Петербурге - 1130, Подмосковье - 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:34

2021-02-13T10:34

2021-02-13T10:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1963, Санкт-Петербурге - 1130, Подмосковье - 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1963, 2. Санкт-Петербург - 1130, 3. Московская область - 884", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 8, Еврейской автономной области - 5, Чукотском автономном округе - 2.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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