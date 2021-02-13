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В Москве выявили 1963 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1963 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1963, Санкт-Петербурге - 1130, Подмосковье - 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:34
2021-02-13T10:34
2021-02-13T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1963, Санкт-Петербурге - 1130, Подмосковье - 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1963, 2. Санкт-Петербург - 1130, 3. Московская область - 884", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 8, Еврейской автономной области - 5, Чукотском автономном округе - 2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург