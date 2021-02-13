https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597303840.html

Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии

Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии

Исключать риск новой пандемии на 100% нельзя, поскольку изменчивость COVID-19 продолжается, возможно и появление другого вируса, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:39

2021-02-13T08:39

2021-02-13T08:50

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Исключать риск новой пандемии на 100% нельзя, поскольку изменчивость COVID-19 продолжается, возможно и появление другого вируса, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии."На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус", - прокомментировал заявление ВОЗ Жемчугов.Однако, по мнению специалиста, исходя из анализа текущей ситуации риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик."На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида", - отметил Жемчугов.

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз