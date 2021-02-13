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Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T04:32
2021-02-13T04:32
2021-02-13T06:03
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.Как сообщил 10 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко, в вакцинации от коронавируса участвуют все регионы, доставлено более четырех миллионов доз вакцины, еще два миллиона в пути.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество