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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597298877.html
Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T04:32
2021-02-13T06:03
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.Как сообщил 10 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко, в вакцинации от коронавируса участвуют все регионы, доставлено более четырех миллионов доз вакцины, еще два миллиона в пути.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

04:32 13.02.2021 (обновлено: 06:03 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

“Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни”, - пояснила она.

Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Как сообщил 10 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко, в вакцинации от коронавируса участвуют все регионы, доставлено более четырех миллионов доз вакцины, еще два миллиона в пути.
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