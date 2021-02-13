https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597298877.html

Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T04:32

2021-02-13T04:32

2021-02-13T06:03

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.Как сообщил 10 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко, в вакцинации от коронавируса участвуют все регионы, доставлено более четырех миллионов доз вакцины, еще два миллиона в пути.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество