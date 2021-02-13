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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597297870.html
Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:37
2021-02-13T03:47
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения от COVID-19. "Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса", - добавила она.Согласно прогнозу Гидрометцентра средних температур на грядущую декаду, этот показатель на всей территории страны будет ниже нулевых отметок, как минимум, на четыре градуса.Ранее в журнале Physics of Fluids была приведена научная модель распространения коронавируса в трех городах мира: Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученым удалось продемонстрировать, что пики заболевания зависят от погоды: температуры, ветра и влажности.Баранова на основе этого исследования предположила, что морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом погода с низкой влажностью и ветром снижает скорость распространения COVID-19.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России

03:37 13.02.2021 (обновлено: 03:47 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится", - сказала Баранова РИА Новости.

В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения от COVID-19. "Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса", - добавила она.
Согласно прогнозу Гидрометцентра средних температур на грядущую декаду, этот показатель на всей территории страны будет ниже нулевых отметок, как минимум, на четыре градуса.
Ранее в журнале Physics of Fluids была приведена научная модель распространения коронавируса в трех городах мира: Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученым удалось продемонстрировать, что пики заболевания зависят от погоды: температуры, ветра и влажности.
Баранова на основе этого исследования предположила, что морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом погода с низкой влажностью и ветром снижает скорость распространения COVID-19.
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Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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