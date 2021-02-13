https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597297870.html

Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России

Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России

Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T03:37

2021-02-13T03:37

2021-02-13T03:47

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения от COVID-19. "Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса", - добавила она.Согласно прогнозу Гидрометцентра средних температур на грядущую декаду, этот показатель на всей территории страны будет ниже нулевых отметок, как минимум, на четыре градуса.Ранее в журнале Physics of Fluids была приведена научная модель распространения коронавируса в трех городах мира: Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученым удалось продемонстрировать, что пики заболевания зависят от погоды: температуры, ветра и влажности.Баранова на основе этого исследования предположила, что морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом погода с низкой влажностью и ветром снижает скорость распространения COVID-19.

россия

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2021

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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество