https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597296434.html

Медики объяснили хроническую нехватку кислорода у умерших от коронавируса

Медики объяснили хроническую нехватку кислорода у умерших от коронавируса

В капиллярах пациентов, умерших от последствий коронавируса, обнаружили большое количество микротромбов, из-за которых мозг не получал достаточного количества... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:20

2021-02-13T02:20

2021-02-13T02:20

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В капиллярах пациентов, умерших от последствий коронавируса, обнаружили большое количество микротромбов, из-за которых мозг не получал достаточного количества кислорода. Об этом со ссылкой на американских медиков сообщает научный журнал JAMA Neurology.Для исследования были взяты образцы тканей пяти пожилых пациентов, скончавшихся из-за тяжелой формы вирусного заболевания. Также у всех умерших отмечалось помрачение сознания, проблемы с памятью, а также иные симптомы, указывающие на нарушение мозговой деятельности.В результате было установлено, что в капиллярах всех скончавшихся присутствовали следы хронической нехватки кислорода, а также скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов — клеток, которые составляют основу тромбов.Как отмечают ученые, у пациентов могут развиваться самые тяжелые формы инфекции — коронавирус поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, а также поражает клетки мозга.Эта особенность вируса может объяснять, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Также COVID-19 нарушает работу мозга, вызывая помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596033280.html

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