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Врач считает, что COVID-19 останется с человечеством надолго
Врач считает, что COVID-19 останется с человечеством надолго
Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон полагает, что новый коронавирус останется с человечеством надолго, несмотря РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:40
2021-02-13T00:40
2021-02-13T00:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андреа аммон
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон полагает, что новый коронавирус останется с человечеством надолго, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, передает агентство Франс Пресс.Аммон призвала, в частности, европейские страны не терять бдительность в отношении вируса, который, "по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку" и может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины."Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами", - заявила она.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 108 миллионов человек, 2,3 миллиона людей скончались.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, андреа аммон, университет джонса хопкинса, в мире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон полагает, что новый коронавирус
останется с человечеством надолго, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, передает агентство Франс Пресс
.
Аммон призвала, в частности, европейские страны не терять бдительность в отношении вируса, который, "по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку" и может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины.
"Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами", - заявила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 108 миллионов человек, 2,3 миллиона людей скончались.