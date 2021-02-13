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Женщина нашла потерянное обручальное кольцо спустя полвека
Женщина нашла потерянное обручальное кольцо спустя полвека
Американке вернули обручальное кольцо, потерянное почти пятьдесят лет назад. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:35
2021-02-13T23:39
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американке вернули обручальное кольцо, потерянное почти пятьдесят лет назад. Об этом сообщает Fox News.Карен Отенриет из Техаса потеряла свадебное украшение в 1973 году, когда гостила с семьей у бабушки в Чикаго. В тот момент, когда она помогала своим детям сесть в машину, ее кольцо слетело с руки и упало на снег. Она сразу же бросилась искать украшение и не нашла его. Снег растаял спустя несколько недель и женщина снова попыталась найти кольцо, но ее попытки не увенчались успехом.Украшение Карен нашлось спустя 48 лет благодаря публикациям в социальных сетях и исследованиям Чикагского исторического общества. На внутренней стороне обручальных колец женщины и ее мужа были выгравированы их имена и дата свадьбы. Именно эта гравировка помогла историкам найти владелицу украшения. Пользователь социальной сети Facebook сообщила, что нашла кольцо, когда работала в саду примерно восемь лет назад. Другая женщина увидела этот пост и попросила местное историческое общество попробовать найти владельца обручального кольца. Эксперты согласились и проверили газетные архивы, сайты с родословными и данные о доме, где было найдено кольцо. В конце концов, специалисты нашли информацию о дедушке Карен, ее двоюродной бабушке, а затем нашли и ее саму. Члены исторического общества написали владелице изделия, а позже отправили ей кольцо по почте.Карен сообщила, что планирует распаковать посылку с долгожданным украшением в День святого Валентина.
https://ria.ru/20210206/koshelek-1596322553.html
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чикаго, сша, техас

Женщина нашла потерянное обручальное кольцо спустя полвека

23:35 13.02.2021 (обновлено: 23:39 13.02.2021)
 
© Fotolia / goamiДевушка любуется обручальным кольцом
Девушка любуется обручальным кольцом - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Fotolia / goami
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Американке вернули обручальное кольцо, потерянное почти пятьдесят лет назад. Об этом сообщает Fox News.
Карен Отенриет из Техаса потеряла свадебное украшение в 1973 году, когда гостила с семьей у бабушки в Чикаго. В тот момент, когда она помогала своим детям сесть в машину, ее кольцо слетело с руки и упало на снег.
Она сразу же бросилась искать украшение и не нашла его. Снег растаял спустя несколько недель и женщина снова попыталась найти кольцо, но ее попытки не увенчались успехом.
Украшение Карен нашлось спустя 48 лет благодаря публикациям в социальных сетях и исследованиям Чикагского исторического общества. На внутренней стороне обручальных колец женщины и ее мужа были выгравированы их имена и дата свадьбы. Именно эта гравировка помогла историкам найти владелицу украшения.
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Пользователь социальной сети Facebook сообщила, что нашла кольцо, когда работала в саду примерно восемь лет назад. Другая женщина увидела этот пост и попросила местное историческое общество попробовать найти владельца обручального кольца.
Эксперты согласились и проверили газетные архивы, сайты с родословными и данные о доме, где было найдено кольцо. В конце концов, специалисты нашли информацию о дедушке Карен, ее двоюродной бабушке, а затем нашли и ее саму. Члены исторического общества написали владелице изделия, а позже отправили ей кольцо по почте.
Карен сообщила, что планирует распаковать посылку с долгожданным украшением в День святого Валентина.
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