https://ria.ru/20210213/klimat-1597379785.html

Лавров и Керри обсудили Парижское соглашение по климату

Лавров и Керри обсудили Парижское соглашение по климату

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри обсудили Парижское соглашение по климату, договорились налаживать... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T22:37

2021-02-13T22:37

2021-02-13T22:37

россия

сергей лавров

джон керри

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оон

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри обсудили Парижское соглашение по климату, договорились налаживать контакты, сообщает российский МИД."Тринадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лавров приветствовал желание новой администрации США вернуться в эту договоренность. Было подчеркнуто, что Россия открыта для диалога "в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)".Уточняется, что Лавров и Керри договорились налаживать контакты между компетентными органами стран из-за предстоящих мероприятий по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго."В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html

россия

глазго (город)

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россия, сергей лавров, джон керри, глазго (город), оон, сша