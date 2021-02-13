Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/king-1597315342.html
Стало известно содержание завещания Ларри Кинга
Стало известно содержание завещания Ларри Кинга
В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:13
2021-02-13T12:10
ларри кинг
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594291010_0:291:2731:1827_1920x0_80_0_0_0f93e4bf28d41f926503ebccc9a30379.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга.Документ датируется 17 октября 2019 года — его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В начале января Кинг перенес COVID-19, однако, по словам его вдовы, причиной смерти на самом деле стал сепсис.
https://ria.ru/20210123/king-1594312587.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594291010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a112e5415dcc0ed1a275f12d0e67ce3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ларри кинг, лос-анджелес, сша, в мире

Стало известно содержание завещания Ларри Кинга

11:13 13.02.2021 (обновлено: 12:10 13.02.2021)
 
© AP Photo / Andy Kropa/InvisionЛарри Кинг
Ларри Кинг - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Andy Kropa/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев РИА Новости. В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга.
Документ датируется 17 октября 2019 года — его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.
Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.
Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В начале января Кинг перенес COVID-19, однако, по словам его вдовы, причиной смерти на самом деле стал сепсис.
Ларри Кинг - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
23 января, 19:34
Биография телеведущего Ларри Кинга
 
Ларри КингЛос-АнджелесСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Французский политолог рассказал о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
02:38Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
Лента новостейМолния