https://ria.ru/20210213/king-1597315342.html
Стало известно содержание завещания Ларри Кинга
Стало известно содержание завещания Ларри Кинга
В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:13
2021-02-13T11:13
2021-02-13T12:10
ларри кинг
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594291010_0:291:2731:1827_1920x0_80_0_0_0f93e4bf28d41f926503ebccc9a30379.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга.Документ датируется 17 октября 2019 года — его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В начале января Кинг перенес COVID-19, однако, по словам его вдовы, причиной смерти на самом деле стал сепсис.
https://ria.ru/20210123/king-1594312587.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594291010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a112e5415dcc0ed1a275f12d0e67ce3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ларри кинг, лос-анджелес, сша, в мире