https://ria.ru/20210213/izzhoga-1597344935.html

Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:41

2021-02-13T16:41

2021-02-13T23:28

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он объяснил, что из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате чего повреждается его эпителий.Когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром "пищевода Барретта", который, в свою очередь, считается предраковым состоянием, предупредил врач.Контролировать изжогу Мясников рекомендовал правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами.

https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество