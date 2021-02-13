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Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги
Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги
Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:41
2021-02-13T23:28
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он объяснил, что из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате чего повреждается его эпителий.Когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром "пищевода Барретта", который, в свою очередь, считается предраковым состоянием, предупредил врач.Контролировать изжогу Мясников рекомендовал правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

16:41 13.02.2021 (обновлено: 23:28 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он объяснил, что из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате чего повреждается его эпителий.
"Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться", — уточнил специалист.
Когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром "пищевода Барретта", который, в свою очередь, считается предраковым состоянием, предупредил врач.
Контролировать изжогу Мясников рекомендовал правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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