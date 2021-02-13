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Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиаперелет к месту лечения
Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиаперелет к месту лечения
Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:41
2021-02-13T19:46
дальний восток
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что такая льгота раньше действовала только в том случае, если до места лечения нельзя добраться на поезде. Отныне Фонд социального страхования (ФСС) будет оплачивать авиабилеты в оба направления независимо от того, если ли железнодорожное сообщение с местом лечения, в том числе санаторно-курортного."Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Кроме того, ФСС теперь должен предоставлять льготный билет взрослому, который сопровождает ребенка-инвалида.Подчеркивается, что это решение позволит сэкономить время на проезд по места реабилитации ребенка, а также повысит доступность качественной медицинской помощи нуждающимся детям.
https://ria.ru/20201231/aviakompaniya-1591698498.html
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дальний восток, михаил мишустин, общество

Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиаперелет к месту лечения

10:41 13.02.2021 (обновлено: 19:46 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что такая льгота раньше действовала только в том случае, если до места лечения нельзя добраться на поезде. Отныне Фонд социального страхования (ФСС) будет оплачивать авиабилеты в оба направления независимо от того, если ли железнодорожное сообщение с местом лечения, в том числе санаторно-курортного.
"Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Кроме того, ФСС теперь должен предоставлять льготный билет взрослому, который сопровождает ребенка-инвалида.
Подчеркивается, что это решение позволит сэкономить время на проезд по места реабилитации ребенка, а также повысит доступность качественной медицинской помощи нуждающимся детям.
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