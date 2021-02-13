https://ria.ru/20210213/invalidy-1597312515.html

Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиаперелет к месту лечения

Детям-инвалидам из ДФО оплатят авиаперелет к месту лечения

Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:41

2021-02-13T10:41

2021-02-13T19:46

дальний восток

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_d4325084c3c743316e9272771cdc8238.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что такая льгота раньше действовала только в том случае, если до места лечения нельзя добраться на поезде. Отныне Фонд социального страхования (ФСС) будет оплачивать авиабилеты в оба направления независимо от того, если ли железнодорожное сообщение с местом лечения, в том числе санаторно-курортного."Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Кроме того, ФСС теперь должен предоставлять льготный билет взрослому, который сопровождает ребенка-инвалида.Подчеркивается, что это решение позволит сэкономить время на проезд по места реабилитации ребенка, а также повысит доступность качественной медицинской помощи нуждающимся детям.

https://ria.ru/20201231/aviakompaniya-1591698498.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, михаил мишустин, общество