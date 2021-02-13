https://ria.ru/20210213/infarkt-1597350330.html

Кардиолог назвала признаки "тихого инфаркта"

Кардиолог назвала признаки "тихого инфаркта"

Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала о симптомах, указывающих на "тихий инфаркт". РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:36

2021-02-13T17:36

2021-02-13T17:36

галина лазаренко

инфаркты

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала о симптомах, указывающих на "тихий инфаркт".Она объяснила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают незаметно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. Например, на "тихий инфаркт" может указывать одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости."Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)", — отметила Лазаренко в комментарии "Аргументам и фактам".По ее словам, опасность таких приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист подчеркнула, что при появлении симптомов "тихого инфаркта" необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

https://rsport.ria.ru/20210210/granat-1596734193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина лазаренко , инфаркты, здоровье - общество