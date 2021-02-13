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Кардиолог назвала признаки "тихого инфаркта"
Кардиолог назвала признаки "тихого инфаркта"
Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала о симптомах, указывающих на "тихий инфаркт". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:36
2021-02-13T17:36
галина лазаренко
инфаркты
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала о симптомах, указывающих на "тихий инфаркт".Она объяснила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают незаметно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. Например, на "тихий инфаркт" может указывать одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости."Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)", — отметила Лазаренко в комментарии "Аргументам и фактам".По ее словам, опасность таких приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист подчеркнула, что при появлении симптомов "тихого инфаркта" необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
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галина лазаренко , инфаркты, здоровье - общество

Кардиолог назвала признаки "тихого инфаркта"

17:36 13.02.2021
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала о симптомах, указывающих на "тихий инфаркт".
Она объяснила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают незаметно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. Например, на "тихий инфаркт" может указывать одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости.
"Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)", — отметила Лазаренко в комментарии "Аргументам и фактам".
По ее словам, опасность таких приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист подчеркнула, что при появлении симптомов "тихого инфаркта" необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
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