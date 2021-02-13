https://ria.ru/20210213/indiya-1597115187.html

В Индии сняли на видео льва, гуляющего по территории отеля

В Индии сняли на видео льва, гуляющего по территории отеля

В городе Джунагадх в штате Гуджарат очевидцы сняли на видео льва, который гулял по территории гостиницы, сообщает UPI. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:29

2021-02-13T02:29

2021-02-13T02:29

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туризм

гуджарат

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Джунагадх в штате Гуджарат очевидцы сняли на видео льва, который гулял по территории гостиницы, сообщает UPI.Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда животное оказалось перед входом в здание, перепрыгнув через невысокие главные ворота.Лев проскочил мимо охранника в главный холл, затем обошел помещение, вышел на улицу, добрался до парковки и только после этого скрылся.Хищник не встретил постояльцев лишь потому, что нанес визит в пять часов утра. Гости еще спали в своих номерах.Работники отеля успели спрятаться. "Охранник у ворот увидел льва, когда тот вошел в гостиницу, — сообщил управляющий Санджай Корадиа. — Он успел по телефону предупредить других сотрудников и попросил их держать двери и окна закрытыми".

https://ria.ru/20210211/kareliya-1596816400.html

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дикие животные, туризм, гуджарат, новости - туризм, индия