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В Индии сняли на видео льва, гуляющего по территории отеля
В Индии сняли на видео льва, гуляющего по территории отеля
В городе Джунагадх в штате Гуджарат очевидцы сняли на видео льва, который гулял по территории гостиницы, сообщает UPI. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:29
2021-02-13T02:29
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Джунагадх в штате Гуджарат очевидцы сняли на видео льва, который гулял по территории гостиницы, сообщает UPI.Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда животное оказалось перед входом в здание, перепрыгнув через невысокие главные ворота.Лев проскочил мимо охранника в главный холл, затем обошел помещение, вышел на улицу, добрался до парковки и только после этого скрылся.Хищник не встретил постояльцев лишь потому, что нанес визит в пять часов утра. Гости еще спали в своих номерах.Работники отеля успели спрятаться. "Охранник у ворот увидел льва, когда тот вошел в гостиницу, — сообщил управляющий Санджай Корадиа. — Он успел по телефону предупредить других сотрудников и попросил их держать двери и окна закрытыми".
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дикие животные, туризм, гуджарат, новости - туризм, индия

В Индии сняли на видео льва, гуляющего по территории отеля

02:29 13.02.2021
 
© Фото : Олег ДомалегаСафари в Африке
Сафари в Африке - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : Олег Домалега
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Джунагадх в штате Гуджарат очевидцы сняли на видео льва, который гулял по территории гостиницы, сообщает UPI.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда животное оказалось перед входом в здание, перепрыгнув через невысокие главные ворота.
Лев проскочил мимо охранника в главный холл, затем обошел помещение, вышел на улицу, добрался до парковки и только после этого скрылся.
Хищник не встретил постояльцев лишь потому, что нанес визит в пять часов утра. Гости еще спали в своих номерах.
Работники отеля успели спрятаться. "Охранник у ворот увидел льва, когда тот вошел в гостиницу, — сообщил управляющий Санджай Корадиа. — Он успел по телефону предупредить других сотрудников и попросил их держать двери и окна закрытыми".
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