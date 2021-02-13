https://ria.ru/20210213/impichment-1597382518.html

Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-13T23:49

2021-02-13T23:49

2021-02-14T00:35

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов). Таким образом, Трампа оправдали по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Шестого января на митинге в Вашингтоне он призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.В 2019 году демократы в США организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

https://ria.ru/20210213/impeachment-1597381406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире