https://ria.ru/20210213/impichment-1597382176.html
Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу
Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу
Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:41
2021-02-13T23:41
2021-02-13T23:49
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, пока такого количества не набиралось.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена.Ранее в субботу сенаторы возобновили слушания по импичменту. Стороны процесса ранее изложили свои позиции и выступили с заключительными речами. При этом сенаторы согласились не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс.
https://ria.ru/20210213/impeachment-1597381406.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире