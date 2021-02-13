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Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу
Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу
Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:41
2021-02-13T23:49
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, пока такого количества не набиралось.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена.Ранее в субботу сенаторы возобновили слушания по импичменту. Стороны процесса ранее изложили свои позиции и выступили с заключительными речами. При этом сенаторы согласились не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу

23:41 13.02.2021 (обновлено: 23:49 13.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.
Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, пока такого количества не набиралось.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена.
Ранее в субботу сенаторы возобновили слушания по импичменту. Стороны процесса ранее изложили свои позиции и выступили с заключительными речами. При этом сенаторы согласились не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс.
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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Второй импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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