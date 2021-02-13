https://ria.ru/20210213/impichment-1597382176.html

Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу

Сенат США приступил к голосованию по импичменту Трампу

Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T23:41

2021-02-13T23:41

2021-02-13T23:49

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США приступил к голосованию по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, пока такого количества не набиралось.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена.Ранее в субботу сенаторы возобновили слушания по импичменту. Стороны процесса ранее изложили свои позиции и выступили с заключительными речами. При этом сенаторы согласились не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс.

https://ria.ru/20210213/impeachment-1597381406.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире