В офисе Зеленского не видят оснований для импичмента президента
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что нет никаких оснований для начала процедуры импичмента президента из-за решения о закрытии ряда телеканалов на Украине.
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент, "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис.
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"Ничего неожиданного в этих заявлениях (ОПЗЖ - ред.) нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента", - сказал Ермак в интервью телеканалу "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером. По его словам, существуют юридические и судебные процедуры о том, каким образом можно оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.