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В офисе Зеленского не видят оснований для импичмента президента
В офисе Зеленского не видят оснований для импичмента президента
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что нет никаких оснований для начала процедуры импичмента президента из-за решения о закрытии ряда... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:15
2021-02-13T23:15
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
андрей ермак
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что нет никаких оснований для начала процедуры импичмента президента из-за решения о закрытии ряда телеканалов на Украине.Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент, "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис."Ничего неожиданного в этих заявлениях (ОПЗЖ - ред.) нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента", - сказал Ермак в интервью телеканалу "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером. По его словам, существуют юридические и судебные процедуры о том, каким образом можно оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210205/impichment-1596222700.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/golub-1596090421.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/azarov-1596382441.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского не видят оснований для импичмента президента

23:15 13.02.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что нет никаких оснований для начала процедуры импичмента президента из-за решения о закрытии ряда телеканалов на Украине.
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент, "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:58
В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому
"Ничего неожиданного в этих заявлениях (ОПЗЖ - ред.) нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента", - сказал Ермак в интервью телеканалу "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером. По его словам, существуют юридические и судебные процедуры о том, каким образом можно оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 21:15Сказано в эфире
"Как о мертвом". Украинский политик о перспективах импичмента Зеленского
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
7 февраля, 14:02
"Необратимый процесс". Азаров объяснил, почему падает рейтинг Зеленского
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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