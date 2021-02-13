https://ria.ru/20210213/impichment-1597373206.html

Сенатор пришла на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях

Сенатор пришла на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях

Американский сенатор Тина Смит случайно пришла на процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу в разных туфлях. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T21:14

2021-02-13T21:14

2021-02-13T21:14

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский сенатор Тина Смит случайно пришла на процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу в разных туфлях.Смит опубликовала в Twitter фото своей обуви, одна ее туфля серого цвета, а другая - золотого."Думаю, что сегодня утром у меня в голове было много всего", - подписала фото сенатор.Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.

https://ria.ru/20210212/tramp-1597288083.html

сша

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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире