Сенатор пришла на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях
© Фото : Melina Mara/The Washington Post via AP/Pool Представители нижней палаты конгресса США доставляют в сенат положение об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу, в котором говорится о подстрекательстве к восстанию
© Фото : Melina Mara/The Washington Post via AP/Pool
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский сенатор Тина Смит случайно пришла на процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу в разных туфлях.
Смит опубликовала в Twitter фото своей обуви, одна ее туфля серого цвета, а другая - золотого.
Think I had a lot on my mind this morning. pic.twitter.com/eWfDQXSsPV— Senator Tina Smith (@SenTinaSmith) February 13, 2021
"Думаю, что сегодня утром у меня в голове было много всего", - подписала фото сенатор.
Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.