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Стороны процесса по импичменту Трампу решили не допрашивать свидетелей
Стороны процесса по импичменту Трампу решили не допрашивать свидетелей
Стороны процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:00
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капитолий
второй импичмент дональду трампу
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сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Стороны процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита.Вместе с тем, к делу будут приобщены письменные заявления конгрессвумен Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.Таким образом, сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов вызвать свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.Теперь стороны приступили к выступлениям с последним словом, на что им отводится до 4 часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс.Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга, на котором он призывал помешать утверждению результатов выборов.
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капитолий, второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире

Стороны процесса по импичменту Трампу решили не допрашивать свидетелей

21:00 13.02.2021 (обновлено: 21:04 13.02.2021)
 
© REUTERS / U.S. Senate TVРассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© REUTERS / U.S. Senate TV
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Стороны процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита.
Вместе с тем, к делу будут приобщены письменные заявления конгрессвумен Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.
Таким образом, сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов вызвать свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.
Теперь стороны приступили к выступлениям с последним словом, на что им отводится до 4 часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс.
Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга, на котором он призывал помешать утверждению результатов выборов.
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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КапитолийВторой импичмент Дональду ТрампуДональд ТрампСШАВ мире
 
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