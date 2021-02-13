https://ria.ru/20210213/impichment-1597357875.html

Cенат США позволил вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампу

Cенат США позволил вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампу

Cенат проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту Дональду Трампу, это может задержать процесс, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:42

2021-02-13T18:42

2021-02-13T18:42

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Cенат проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту Дональду Трампу, это может задержать процесс, свидетельствуют результаты голосования.За вызов свидетелей проголосовали 55 сенаторов, против было 45. Пять республиканцев проголосовали за.Демократы перед оглашением заключительного слова заявили, что хотят вызвать члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. Защита Трампа этому воспротивилась.Если начнется процесс допроса свидетелей, то суд по импичменту может растянуться. Первоначально ожидалось, что голосование по импичменту состоится уже в субботу.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.

https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире