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https://ria.ru/20210213/impichment-1597357875.html
Cенат США позволил вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампу
Cенат США позволил вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампу
Cенат проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту Дональду Трампу, это может задержать процесс, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:42
2021-02-13T18:42
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Cенат проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту Дональду Трампу, это может задержать процесс, свидетельствуют результаты голосования.За вызов свидетелей проголосовали 55 сенаторов, против было 45. Пять республиканцев проголосовали за.Демократы перед оглашением заключительного слова заявили, что хотят вызвать члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. Защита Трампа этому воспротивилась.Если начнется процесс допроса свидетелей, то суд по импичменту может растянуться. Первоначально ожидалось, что голосование по импичменту состоится уже в субботу.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Cенат США позволил вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампу

18:42 13.02.2021
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Cенат проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту Дональду Трампу, это может задержать процесс, свидетельствуют результаты голосования.
За вызов свидетелей проголосовали 55 сенаторов, против было 45. Пять республиканцев проголосовали за.
Демократы перед оглашением заключительного слова заявили, что хотят вызвать члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. Защита Трампа этому воспротивилась.
Если начнется процесс допроса свидетелей, то суд по импичменту может растянуться. Первоначально ожидалось, что голосование по импичменту состоится уже в субботу.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 09:15
Помощник прокурора в штате Флорида заявил об опасности оправдания Трампа
 
Второй импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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