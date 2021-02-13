Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом сообщает CBS.
Дин настаивал на том, чтобы все показания по делу об импичменте давались под присягой и очно, а не по видеосвязи. Затем он сказал, чтоб участников процесса необходимо опросить в его офисе в Филадельфии. При этом он оговорился и произнес название города как "Филидельфия", после чего сенаторы разразились смехом.
WATCH: Laughter breaks out in the Senate Chamber after Trump attorney Michael van der Veen insists that any impeachment trial depositions should be done in person in his office in Philadelphia— CBS News (@CBSNews) February 13, 2021
"I don't know why you're laughing," he says https://t.co/3HfaYxaxQC pic.twitter.com/5DnCaTWJvF
Юристу не понравилась реакция парламентариев, и он подчеркнул, что такова процедура: показания даются в месте, указанном в уведомлении, которое высылают участникам процесса.
"Не знаю, почему вы смеетесь. Это гражданский процесс. Так поступают юристы. Мы отправляем уведомления о показаниях", — добавил представитель Трампа.
Председатель процесса об импичменте Трампа Патрик Лихи призвал зал к порядку. Дин отошел от трибуны, но затем вернулся.
"Я не смеялся ни над кем из вас. И здесь нет ничего смешного", — заявил он.
Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.