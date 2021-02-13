https://ria.ru/20210213/impeachment-1597381406.html

Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту

Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту

Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T23:15

2021-02-13T23:15

2021-02-13T23:15

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом сообщает CBS. Дин настаивал на том, чтобы все показания по делу об импичменте давались под присягой и очно, а не по видеосвязи. Затем он сказал, чтоб участников процесса необходимо опросить в его офисе в Филадельфии. При этом он оговорился и произнес название города как "Филидельфия", после чего сенаторы разразились смехом. Юристу не понравилась реакция парламентариев, и он подчеркнул, что такова процедура: показания даются в месте, указанном в уведомлении, которое высылают участникам процесса. Председатель процесса об импичменте Трампа Патрик Лихи призвал зал к порядку. Дин отошел от трибуны, но затем вернулся. Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.

https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html

https://ria.ru/20210213/impichment-1597373206.html

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капитолий, дональд трамп, сенат сша, конгресс сша, сша, в мире