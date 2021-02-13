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Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту
Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту
Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:15
2021-02-13T23:15
капитолий
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом сообщает CBS. Дин настаивал на том, чтобы все показания по делу об импичменте давались под присягой и очно, а не по видеосвязи. Затем он сказал, чтоб участников процесса необходимо опросить в его офисе в Филадельфии. При этом он оговорился и произнес название города как "Филидельфия", после чего сенаторы разразились смехом. Юристу не понравилась реакция парламентариев, и он подчеркнул, что такова процедура: показания даются в месте, указанном в уведомлении, которое высылают участникам процесса. Председатель процесса об импичменте Трампа Патрик Лихи призвал зал к порядку. Дин отошел от трибуны, но затем вернулся. Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.
https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html
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капитолий, дональд трамп, сенат сша, конгресс сша, сша, в мире

Адвоката Трампа подняли на смех на слушаниях по импичменту

23:15 13.02.2021
 
© REUTERS / U.S. Senate TVРассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© REUTERS / U.S. Senate TV
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенаторы высмеяли адвоката экс-президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина во время заседания по вопросу импичмента бывшего главы государства. Об этом сообщает CBS.
Дин настаивал на том, чтобы все показания по делу об импичменте давались под присягой и очно, а не по видеосвязи. Затем он сказал, чтоб участников процесса необходимо опросить в его офисе в Филадельфии. При этом он оговорился и произнес название города как "Филидельфия", после чего сенаторы разразились смехом.
Юристу не понравилась реакция парламентариев, и он подчеркнул, что такова процедура: показания даются в месте, указанном в уведомлении, которое высылают участникам процесса.
"Не знаю, почему вы смеетесь. Это гражданский процесс. Так поступают юристы. Мы отправляем уведомления о показаниях", — добавил представитель Трампа.
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Председатель процесса об импичменте Трампа Патрик Лихи призвал зал к порядку. Дин отошел от трибуны, но затем вернулся.
"Я не смеялся ни над кем из вас. И здесь нет ничего смешного", — заявил он.
Сенат США в субботу возобновил слушания по импичменту Трампу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.
Представители нижней палаты конгресса США доставляют в сенат положение об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу, в котором говорится о подстрекательстве к восстанию - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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КапитолийДональд ТрампСенат СШАКонгресс СШАСШАВ мире
 
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