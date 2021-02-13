https://ria.ru/20210213/gintsburg-1597307508.html

Глава Центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцинации

Глава Центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцинации

Директор Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно делать, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:43

2021-02-13T09:43

2021-02-13T10:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

the lancet

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Директор Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно делать, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально эффективно.Для формирования лучшего иммунного ответа на препарат ученый посоветовал воздержаться от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки.Вторым важным условием он назвал полноценное и разнообразное питание в период после вакцинации. Специалист пояснил, что образование антител — энергозатратный процесс, требующий синтеза белков.Кроме того, Гинцбург посоветовал сдерживать вредные привычки, поскольку они частично снижают эффект от прививки."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян. На прошлой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597298877.html

https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597289126.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, the lancet, здоровье - общество