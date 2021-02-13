Глава Центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцинации
09:43 13.02.2021 (обновлено: 10:18 13.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Директор Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно делать, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально эффективно.
Для формирования лучшего иммунного ответа на препарат ученый посоветовал воздержаться от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки.
"Человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", — сказал Гинцбург в интервью "Российской газете".
Вторым важным условием он назвал полноценное и разнообразное питание в период после вакцинации. Специалист пояснил, что образование антител — энергозатратный процесс, требующий синтеза белков.
Кроме того, Гинцбург посоветовал сдерживать вредные привычки, поскольку они частично снижают эффект от прививки.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
На прошлой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.