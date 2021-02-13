https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html

Помощник прокурора в штате Флорида заявил об опасности оправдания Трампа

Помощник прокурора в штате Флорида заявил об опасности оправдания Трампа

Избиратели, встревоженные доказательствами, представленными на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, на следующих выборах... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:15

2021-02-13T09:15

2021-02-13T09:15

капитолий

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Избиратели, встревоженные доказательствами, представленными на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, на следующих выборах "накажут" республиканцев, если они вновь оправдают бывшего главу государства в сенате, заявил РИА Новости помощник прокурора в штате Флорида Дэвид Каннади."Процесс импичмента – это "звоночек", который нужен сейчас. Сенаторы, которые игнорируют доказательства и планируют поддержать Трампа будут, наказаны во время избирательного процесса", - сказал Каннади.По его словам, еще одно оправдание Трампа создаст опасный прецедент, и будущие президенты будут вольны заниматься злоупотреблением властью. Кроме того, как считает Каннади, оправдательное решение позволит экс-президенту продолжить превышать служебные полномочия и контролировать Республиканскую парию.Во вторник сенат США назвал конституционным второй процесс импичмента Трампу. За конституционность проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов. Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.В 2019 году демократы в США организовали первый процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

https://ria.ru/20210212/tramp-1597288083.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире