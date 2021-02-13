Помощник прокурора в штате Флорида заявил об опасности оправдания Трампа
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Избиратели, встревоженные доказательствами, представленными на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, на следующих выборах "накажут" республиканцев, если они вновь оправдают бывшего главу государства в сенате, заявил РИА Новости помощник прокурора в штате Флорида Дэвид Каннади.
"Процесс импичмента – это "звоночек", который нужен сейчас. Сенаторы, которые игнорируют доказательства и планируют поддержать Трампа будут, наказаны во время избирательного процесса", - сказал Каннади.
По его словам, еще одно оправдание Трампа создаст опасный прецедент, и будущие президенты будут вольны заниматься злоупотреблением властью. Кроме того, как считает Каннади, оправдательное решение позволит экс-президенту продолжить превышать служебные полномочия и контролировать Республиканскую парию.
Во вторник сенат США назвал конституционным второй процесс импичмента Трампу. За конституционность проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов. Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.
В 2019 году демократы в США организовали первый процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.