https://ria.ru/20210213/evrosoyuz-1597307656.html

Косачев обвинил Киев и Брюссель в попытке разрушить отношения России и ЕС

Косачев обвинил Киев и Брюссель в попытке разрушить отношения России и ЕС

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:45

2021-02-13T09:45

2021-02-13T09:45

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нато

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константин косачев

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС.Косачев отметил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей в четверг, страны НАТО обвинили в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины Россию."Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли", - написал сенатор на своей странице в Facebook.В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Комплекс мер состоит из 13 пунктов.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/lavrov-1597189060.html

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россия, нато, евросоюз, константин косачев, оон, в мире