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Появилось видео землетрясения в Ереване
Появилось видео землетрясения в Ереване
Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:26
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ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am. Также в распоряжении РИА Новости оказались кадры с эвакуации в городе. На ролике запечатлен момент спуска людей по аварийной лестнице. Местные жители в спешке выходят из здания и собираются на улице. Ранее МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла. По предварительным данным, разрушений нет, однако в одном из районов Еревана повреждено здание. Известно о 25 пострадавших.
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60
Кадры эвакуации во время землетрясения в Ереване
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Согласно данным, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к югу от Еревана с силой в шесть-семь баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен момент его эвакуации по лестнице из муниципального здания. На видео можно заметить трясущиеся перилла лестницы от подземных толчков.
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видео, ереван, армения, в мире
Появилось видео землетрясения в Ереване
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am.
2021-02-13T17:26
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Появилось видео землетрясения в Ереване

17:26 13.02.2021 (обновлено: 20:57 13.02.2021)
 
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am.
Также в распоряжении РИА Новости оказались кадры с эвакуации в городе. На ролике запечатлен момент спуска людей по аварийной лестнице. Местные жители в спешке выходят из здания и собираются на улице.
Ранее МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.
По предварительным данным, разрушений нет, однако в одном из районов Еревана повреждено здание. Известно о 25 пострадавших.
 
ЕреванАрменияВ мире
 
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