https://ria.ru/20210213/erevan-1597349165.html

Появилось видео землетрясения в Ереване

Появилось видео землетрясения в Ереване

Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:26

2021-02-13T17:26

2021-02-13T20:57

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am. Также в распоряжении РИА Новости оказались кадры с эвакуации в городе. На ролике запечатлен момент спуска людей по аварийной лестнице. Местные жители в спешке выходят из здания и собираются на улице. Ранее МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла. По предварительным данным, разрушений нет, однако в одном из районов Еревана повреждено здание. Известно о 25 пострадавших.

ереван

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Кадры эвакуации во время землетрясения в Ереване Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Согласно данным, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к югу от Еревана с силой в шесть-семь баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен момент его эвакуации по лестнице из муниципального здания. На видео можно заметить трясущиеся перилла лестницы от подземных толчков. 2021-02-13T17:26 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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