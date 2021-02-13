https://ria.ru/20210213/epidemiologiya-1597265003.html
Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено
Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено
Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?
2021-02-13T12:00
2021-02-13T12:00
2021-02-13T12:02
мы все умрём. но это не точно
евгений плисов
подкаст
эпидемия
медицина
общество
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Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено
Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?
audio/mpeg
Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено
Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечает Евгений Плисов - микробиолог, блогер и популяризатор науки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Евгений ПлисовПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, евгений плисов, подкаст, эпидемия, медицина, общество
Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено
12:00 13.02.2021 (обновлено: 12:02 13.02.2021)
Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?